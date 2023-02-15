19fortyfive: после получения танков Украина может начать наступление на Крым

Издание 19fortyfive опубликовало материал о том, как изменится тактика украинских военных после получения западных танков.

В материале говорится, что с новыми военными машинами власти Украины могут сместить ведение боевых действий на другие направления.

Особенно привлекательным для ВСУ авторы статьи называют южное направление.

В статье сказано, что при успешном продвижении на юге украинские военные смогут выйти в зону досягаемости Крыма и начать наступательную операцию.