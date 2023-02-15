Финики по праву считаются пищей долгожителей

Эти плоды содержат большое количество антиоксидантов и других полезных веществ.

В финиках содержатся витамины В1, В2, В6, А и С. Также они богаты магнием, калием, кальцием, цинком, медью и железом.

Эти плоды успешно борются с кашлем, помогают выводить мокроту и противостоять вирусным инфекциям. Их польза заключается в благотворном влиянии на сердце, печень, почки.

Также финики очень полезны при гипертонической болезни и анемии.

Но главная польза от этих плодов заключается в содержании нескольких типов антиоксидантов, которые предотвращают развитие различных сложных заболеваний, таких как рак, хронические болезни сердца, диабет и болезнь Альцгеймера (финики препятсвуют образованию бляшек в мозгу и уменьшают воспаление).