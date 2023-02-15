В Белом доме объяснили, почем в небе стало так много неизвестных летающих объектов

Координатор Совета нацбезопасности Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби заявил, что США стали выявлять большое количество летающих объектов, благодаря специальным настройкам радаров.

По его словам, американские военные настроили радиолокационные системы так, чтобы обнаруживать небольшие объекты.

Повышение чувствительности радаров позволяет выявлять объекты, летящие медленно и на значительной высоте, даже если они имеют небольшие размеры.

Ранее сообщалось, что за последние недели военные в США сбили четыре летающих объекта, одним из которых оказался китайский аэростат.