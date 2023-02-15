Сок денежного дерева помогает вылечить герпес на губах

Мало кто знает о лечебных свойствах толстянки - многие считают это растение декоративным.

По своим свойствам это удивительное растение мало чем уступает алоэ. Если приложить мякоть или сок толстянки к ране, порезу или нарыву, то воспаление быстро снимется, а кожа вскоре восстановится.

Это происходит благодаря полезным веществам, входящим в состав денежного дерева.

При растяжении связок и мышц, при ушибах полезны компрессы из мякоти листьев растения. Они предотвращают развитие сильного отека и снимают боль.

Но самое удивительное свойство толстянки - это ее способность лечить герпес, "выскакивающий" на губах. Для этого надо при первых же проявлениях заболевания смазывать пораженное место соком растения каждые полчаса.

При этом важно следить, чтобы сок не попал на слизистую оболочку рта.