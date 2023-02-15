ГУР Украины: Окружение Путина тайно ведет переговоры с Киевом

Украинская разведка узнала о тайных переговорах окружения Путина с киевскими властями.

По информации Главного управления разведки Украины, некие неназванные люди из якобы близкого окружения Владимира Путина намерены положить конец конфликту в Украине.

Отмечается, что эти люди якобы тайно ведут переговоры с украинским правительством. ГУР сообщает, что эти люди не согласны с политикой Путина по Украине.

"Это люди вне всякого подозрения, известные как сторонники "великой России". В окружении Путина довольно много людей, которые не поддерживают его политику в отношении Украины", - сообщает ГУР.