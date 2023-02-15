The Guardian: В боях на Донбассе погиб британский наемник ВСУ
2023-02-15 01:40
В боях на территории Украины был убит еще один иностранный боец украинской армии.
The Guardian, одно из наиболее авторитетных изданий Великобритании, сообщает о гибели иностранного наемника ВСУ, которым являлся гражданин Соединенного Королевства.
Данную информацию уже подтвердили в Министерстве иностранных дел Великобритании, однако, никаких персональных данных данного человека на данный момент не публикуется.
При этом отмечается, что убитый наемник стал уже восьмым британским подданным, погибшим в Украине с 24 февраля.
Опубликовано: Николай Скира