Россия попросит ООН расследовать участие США в подрыве «Северных потоков»

На рассмотрение российской Госдумы внесен проект обращения к ООН по поводу проведения международного расследования взрывов на «Северных потоках».

Авторы документа призывают расследования акт международного терроризма и участие в нем США.

Они предлагают дать «чудовищной диверсии» правовую оценку, а также привлечь к ответственности как заказчиков, так и исполнителей преступления.

Ранее журналист Сеймур Херш обнародовал результаты своего расследования, согласно которым к взрывам на газопроводах «Северный поток» причастна администрация США.