Россия попросит ООН расследовать участие США в подрыве «Северных потоков»
2023-02-15 01:41
На рассмотрение российской Госдумы внесен проект обращения к ООН по поводу проведения международного расследования взрывов на «Северных потоках».
Авторы документа призывают расследования акт международного терроризма и участие в нем США.
Они предлагают дать «чудовищной диверсии» правовую оценку, а также привлечь к ответственности как заказчиков, так и исполнителей преступления.
Ранее журналист Сеймур Херш обнародовал результаты своего расследования, согласно которым к взрывам на газопроводах «Северный поток» причастна администрация США.
Опубликовано: Светлана Репина