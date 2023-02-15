Пригожин опроверг скорое взятие Артемовска российскими войсками

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что взятие Артемовска (Бахмута) российскими военными в ближайшее время невозможно.

Он назвал такие сообщения чепухой и отметил, что не понимает происхождение подобной информации.

По словам Пригожина, украинская армия постоянно подтягивает новые резервы к Артемовску, ежедневно приходит подкрепление в 300-500 человек.

Он также подчеркнул, что артиллерийские обстрелы не прекращаются, что существенно затрудняет подход к городу.