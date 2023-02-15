Зеленский сообщил о достижении секретных договоренностей на встрече в формате «Рамштайн»

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что во время встречи в формате «Рамштайн» были достигнуты договоренности об оказании военной помощи стране.

Он отметил, что некоторые из этих договоренностей являются секретными, и он не вправе озвучивать их подробности.

При этом украинский лидер сказал, что Украина получит танки и средства противовоздушной обороны.

По словам Зеленского, достигнуты сильные договоренности, в том числе по поставкам боеприпасом и обучению украинских военнослужащих на базах союзников.