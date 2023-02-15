МИД Великобритании сообщил о гибели британского наемника в боях на Украине

Британское внешнеполитическое ведомство заявляет о гибели гражданина страны в Украине.

По сообщению британского Министерства иностранных дел, которые приводит газета The Guardian, в рядах Вооруженных сил Украины погиб подданный Соединенного Королевства.

Эта смерть гражданина Великобритании в боях на территории Украины стала восьмой с момента начала российской специальной военной операции.

Издание не сообщает ни имени, ни места службы британского наемника в украинской армии. Отмечается, что британские представители находятся в контакте с украинскими властями.