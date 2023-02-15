Специалист объяснил, чем опасен рис, сваренный в порционном пакете

Рис в пакетиках очень удобно готовить: минимум усилий и быстрый результат. Насколько безобиден такой способ варки, рассказала диетолог Дилара Кочак.

Для варки в пакетах обычно предлагается белый рис с минимальным количеством полезных элементов. Зато продукт отличается высоким гликемическим индексом.

Но куда больший вред приносит именно пакетик для варки. Последствия сопоставимы с осложнениями, возникающими у курильщиков.

По мнению специалиста, микропластик негативно влияет на микрофлору, угнетая иммунитет.

Пакетики виновны и в нарушениях метаболизма, а также ведут к дисфункциям репродуктивных органов. Нагретый пластик опасен угрозой развития рака.