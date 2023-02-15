GN: США ведут мир к катастрофе из-за нежелания смириться с поражением Украины

Geopolitika.news пишет, что США не могут смириться с поражением Украины, поскольку недооценили Россию и не подготовили запасной план.

Теперь Соединенные Штаты пытаются напугать Россию, передавая украинским военным все новые и новые вооружения.

Например, США уже пообещали Украине ракеты большей дальности, способные поражать цели на расстоянии в 150 км.

Авторы материала полагают, что Джо Байден пытается оказать давление на Россию, чтобы вынудить ее заключить договоренность на условиях Вашингтона.