Reuters: из-за помощи Украине Европа осталась без боеприпасов

Агентство Reuters сообщает, что страны Европы истощили свои запасы вооружений из-за больших объемов военной помощи Украине.

В странах Евросоюза за это время не сумели ликвидировать дефицит боеприпасов и различных видов вооружений.

Аналитики агентства отмечают, что в случае нападения эти государства уже не смогут обеспечить собственную защиту.

Например, Великобритания передала все свои орудия AS-90 украинским военным, а сама осталась без таких вооружений.