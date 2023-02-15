Reuters: из-за помощи Украине Европа осталась без боеприпасов
2023-02-15 02:03
Агентство Reuters сообщает, что страны Европы истощили свои запасы вооружений из-за больших объемов военной помощи Украине.
В странах Евросоюза за это время не сумели ликвидировать дефицит боеприпасов и различных видов вооружений.
Аналитики агентства отмечают, что в случае нападения эти государства уже не смогут обеспечить собственную защиту.
Например, Великобритания передала все свои орудия AS-90 украинским военным, а сама осталась без таких вооружений.
Опубликовано: Светлана Репина