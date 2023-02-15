Глава Минобороны Польши Блащак: со временем НАТО согласится передать Украине истребители F-16

Глава Минобороны Польши Мариуш Блащак считает, что со временем страны НАТО согласятся передать Украине боевые самолеты.

Он подчеркнул, что для этого необходимо продолжать оказывать давления на страны Североатлантического Альянса.

Блащак напомнил, что аналогичная ситуация складывалась с поставками танков, однако в итоге было решено передать Украине боевые машины.

По его словам, союзники по НАТО сейчас на пути к реальному укреплению Украины и достижению консенсуса по поводу самолетов.