Американский журналист Сеймур Херш рассказал о причинах подрыва трубопроводов СП.

Американский журналист Сеймур Херш, который ранее провел расследование взрывов на трубопроводах "Северного потока", дал интервью изданию Berliner Zeitung. Он рассказал о своем видении случившегося.

По словам Херша, которые приводит немецкая газета, Байден решил отмстить Германии за попытки выстроить диалог с Россией и попросту не доверял Берлину в газовом вопросе. Это, заявил Херш, и побудило Штаты устроить взрыв, считает он.

"Джо Байден отдал приказ о взрывах на "СП", потому что не доверял Германии", - приводят "Известия" слова Херша.