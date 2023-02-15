Журналист Сеймур Херш заявил, что США заложили бомбы на «Северном потоке» в июне 2022 года

Американский журналист, подготовивший расследование о теракте на СП, рассказал о взрыве более подробно.

Автор расследования о терактах на трубопроводе "Северный поток" Сеймур Херш в интервью Berliner Zeitung раскрыл подробности подготовки к взрывам.

По заявлению лауреата Пулитцеровской премии, американцы установили заряды на трубах еще в июне 2022 года во время учений в Балтийском море, но затем отложили подрыв.

"Бомбы были заложены в июне 2022 года во время военных учений Baltops с участием стран НАТО в Балтийском море. Однако Белый дом перенес момент взрывов на более поздний срок", - передают его слова "Известия".