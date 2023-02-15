TN: В Аргентине раскрыли преступную группу, работавшую с беременными россиянками
2023-02-15 02:14
TN сообщает, что в Аргентине обнаружены компании, которые предоставляли фальшивые справки беременным россиянкам.
Они рекламировали свои услуги в соцсетях и обещали гражданкам России получение вида на жительство за 10-15 дней вместо обычных нескольких месяцев.
В 2022 году в Аргентину приехали рожать детей примерно 10 тыс. россиянок, поэтому правоохранительные органы обратили внимание на такую тенденцию.
Полиции не удалось задержать лидеров преступной группировки, но в их домах прошли обыски.
Опубликовано: Светлана Репина