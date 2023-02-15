В Бундестаге заявили о риске ядерной войны из-за помощи Украине
2023-02-15 02:32
Немецкие депутаты требуют остановить конфликт на территории Украине, чтобы избежать мировой войны.
Немецкий депутат и член Левой партии Севим Дагделен заявила, что если конфликт в Украине не остановить, то это может положить начало новой мировой или даже ядерной войне.
"Чтобы остановить войну, перерастающую в Третью мировую войну и ядерный армагеддон, мы должны отказаться от военной логики эскалации и найти дипломатический выход из конфликта", - сказала она.
Также депутат Бундестага заявила, что особенно сильно ситуация сказывается на продовольственной ситуации в мире и, в частности, на бедных странах Африки.
Опубликовано: Николай Скира