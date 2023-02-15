Kyodo: Япония обвинила Китай в запуске шпионских воздушных шаров над ее территорией

Агентство Kyodo сообщает, что власти Японии подозревают Китай в запуске трех шаров-шпионов над ее территорией.

Правительство Японии заявило, что над страной в 2019-2021 годах были замечены три объекта, которые могли быть шпионскими шарами.

Япония требует от Китая подтверждения этих фактов, а также заверений в том, что подобные инциденты не повторятся в будущем.

Такое заявление японская сторона сделала после того, как США сбили подобный китайский аппарат над своей территорией.