Kyodo: Япония обвинила Китай в запуске шпионских воздушных шаров над ее территорией
2023-02-15 02:34
Агентство Kyodo сообщает, что власти Японии подозревают Китай в запуске трех шаров-шпионов над ее территорией.
Правительство Японии заявило, что над страной в 2019-2021 годах были замечены три объекта, которые могли быть шпионскими шарами.
Япония требует от Китая подтверждения этих фактов, а также заверений в том, что подобные инциденты не повторятся в будущем.
Такое заявление японская сторона сделала после того, как США сбили подобный китайский аппарат над своей территорией.
Опубликовано: Светлана Репина