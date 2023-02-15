Экс-президент Бразилии Болсонару в марте намерен вернуться в страну

Бывший правый президент Бразилии Жаир Болсонару заявил, что намерен вернуться в страну в марте, чтобы возглавить оппозицию действующему президенту Луису Инасиу Луле да Силве, сообщает Wall Street Journal.

Болсонару заявил в интервью WSJ, что намерен возглавить оппозиционные группы и защищаться от обвинений в том, что он стоял за бурными протестами в прошлом месяце против результатов президентских выборов.

Затем, после периода многочисленных и жестоких демонстраций, сторонники Болсонару штурмовали правительственные здания в столице Бразилиа.

Болсонару отправился во Флориду за два дня до того, как 1 января Лула да Силва был приведен к присяге. Позже он подал заявление на получение шестимесячной туристической визы, чтобы продлить свое пребывание в США.