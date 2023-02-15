Генсек ООН призвал оказать срочную помощь пострадавшим от землетрясения в Сирии

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал оказать немедленную помощь пострадавшим от землетрясения в Сирии в размере около 400 миллионов долларов.

"Сегодня я объявляю призыв ООН о выделении 397 миллионов долларов на гуманитарную помощь населению, пострадавшему от землетрясения в Сирии", - заявил генсек.

По словам Гутерриша, помощь будет оказана в течение следующих трех месяцев. Он добавил, что готовится обращение об аналогичной помощи Турции.

Гутерриш призвал все страны-члены ООН "немедленно доставить эту гуманитарную помощь" сирийцам, остро нуждающимся в крове, медицинской помощи и продовольствии.

Он напомнил, что спустя неделю после катастрофического землетрясения "миллионы людей борются за выживание на открытом воздухе при минусовых температурах и подчеркнул, что масштабы человеческих страданий, вызванных этой невообразимой катастрофой, не должны увеличиваться из-за человеческих препятствий".

Ранее в условиях сложившейся беспрецедентной ситуации президент Сирии Башар Асад дал согласие на открытие двух дополнительных пограничных переходов с Турцией на три месяца , чтобы ООН могла доставить через них гуманитарную помощь пострадавшим от стихии.

Более 41 тысячи человек погибли в результате землетрясения на турецко-сирийской границе.