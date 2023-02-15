Костомарову становится все хуже и хуже

Именитый фигурист Роман Костомаров никак не может встать на путь выздоровления. Ему снова стало хуже.

Состояние олимпийского чемпиона по танцам на льду Романа Костомарова по-прежнему внушает опасения.

Спортсмена никак не может дышать без аппарата искусственной вентиляции легких, о чем сообщает Пятый канал.

Медики прогнозируют, что в таком состоянии фигурист пробудет недолго.

В левом легком звезды ледовых шоу обнаружен обширный фиброз.