Костомарову становится все хуже и хуже
2023-02-15 09:11
Именитый фигурист Роман Костомаров никак не может встать на путь выздоровления. Ему снова стало хуже.
Состояние олимпийского чемпиона по танцам на льду Романа Костомарова по-прежнему внушает опасения.
Спортсмена никак не может дышать без аппарата искусственной вентиляции легких, о чем сообщает Пятый канал.
Медики прогнозируют, что в таком состоянии фигурист пробудет недолго.
В левом легком звезды ледовых шоу обнаружен обширный фиброз.
Опубликовано: Наталья Гончарова