Си Цзиньпин выразил поддержку Ирану на фоне роста напряженности в отношениях с США

Китайский лидер Си Цзиньпин выразил поддержку президенту Ирана Ибрагиму Раиси на фоне роста напряженности в отношениях с США.

Позицию Си Цзиньпина цитирует Associated Press. Китайский лидер выразил поддержку правительству Раиси словами, которые Пекин использует для критики Вашингтона. Китай и Иран представляют себя вместе с Москвой в качестве предполагаемого противовеса американской мощи.

Правительство Китая сообщило, что главы обоих государств приняли участие в подписании 20 соглашений о сотрудничестве, в том числе в сфере торговли и туризма. Они дополняют подписанное в 2021 году 25-летнее стратегическое соглашение о сотрудничестве в сфере продажи нефти, промышленного развития и других сферах. Китай является одним из крупнейших получателей иранской нефти и в то же время страной, которая активно инвестирует в Иран.

По словам Си Цзиньпина, Пекин против того, что внешние силы вмешиваются во внутренние дела Ирана и подрывают безопасность и стабильность Ирана. Китайский лидер пообещал сотрудничество по вопросам, представляющим взаимный коренной интерес» но не сообщил подробностей.

Администрация Раиси не раскрыла подробности встречи, но президент Ирана назвал правительства двух стран "друзьями по беде".