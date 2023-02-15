Пугачева хрипит и говорит через силу в последнем видео, не показывая своего лица

Алла Пугачева встревожила своих поклонников, выложив в сеть ролик, где ее в кадре нет, а голос ее , который слышен на заднем плане, очень хриплый и говорит певица через силу.

Фанаты не на шутку обеспокоены состоянием певицы Аллы Пугачевой.

В последнем видео артистка не показывается в кадре, хрипит и еле говорит.

Знаменитость комментирует попытки своих детей выиграть в шуточном состязании.

Убранство дома в Кесарии, где пребывает звездное семейство, более, чем скромное.