Пугачева хрипит и говорит через силу в последнем видео, не показывая своего лица
2023-02-15 09:22
Алла Пугачева встревожила своих поклонников, выложив в сеть ролик, где ее в кадре нет, а голос ее , который слышен на заднем плане, очень хриплый и говорит певица через силу.
Фанаты не на шутку обеспокоены состоянием певицы Аллы Пугачевой.
В последнем видео артистка не показывается в кадре, хрипит и еле говорит.
Знаменитость комментирует попытки своих детей выиграть в шуточном состязании.
Убранство дома в Кесарии, где пребывает звездное семейство, более, чем скромное.
Опубликовано: Наталья Гончарова