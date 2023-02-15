Зеленский: Ситуация остается крайне сложной

Президент Украины признал, что ситуация на линиях соприкосновения остается сложной. Зеленский заверил, что делает все, чтобы увеличить поставки оружия в армию, сообщает "Укринформ".

В своем вечернем видеообращении 14 февраля к нации президент Украины Владимир Зеленский признал, что ситуация на фронте, особенно на востоке, остается крайне сложной. Украинский лидер отметил, что находится в ежедневном контакте с военачальниками.

"У меня было несколько встреч. Ситуация на передовой, особенно в Донецкой и Луганской областях, остается крайне сложной", — заявил Зеленский.

Он добавил, что в настоящее время делает все, чтобы у украинских солдат было больше оружия.

"Мы готовим больше дальнобойного оружия и больше наступательной мощи", — заверил лидер Украины.

По данным Генштаба Украины, основные усилия россиян по-прежнему сосредоточены на проведении наступательных операций на пяти направлениях фронта — Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском.