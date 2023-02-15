Греция требует от Германии репараций в 289 млрд евро за Вторую мировую войну

Правительство Греции в 2019 году потребовало от Германия возмещения ущерба и потерь в Первой и Второй мировых войнах.

Парламентский экспертный комитет оценил ущерб, нанесенный Греции Германией во время Второй мировой войны, в 289 миллиардов евро. Правительство Германии отвергает эти требования.

Президент Греции указала, что она поднимала вопрос о репарациях в своих переговорах с президентом Франком-Вальтером Штайнмайером и канцлером Олафом Шольцем.

При этом она подчеркнула, что вопрос о репарациях, хотя и был поднят юридический аспект, является вопросом "чисто политическим".

Правительство Германии утверждает, что вопрос о репарациях для Греции был юридически и политически урегулирован Договором "два плюс четыре" от 1990 года между Западной Германией, Восточной Германией и четырьмя бывшими оккупационными державами: США, Советским Союзом, Францией и Великобританией. Договор проложил путь к воссоединению Германии, но в нем нет явного упоминания о репарациях.

Германия вторглась в Грецию 6 апреля 1941 года и вместе с Италией и Болгарией оккупировала страну до 1944 года. За это время СС и Вермахт устроили в Греции многочисленные массовые убийства. Публичные массовые казни назывались возмездием за вылазки партизан. Десятки тысяч греческих мирных жителей погибли на войне. Только в Афинах от голода умерло более 40 000 человек. Греческая промышленность была разрушена на 80 процентов.