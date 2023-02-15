Эд Хукс: актер с огромной творческой биографией и автор пособий-бестселлеров по актерскому мастерству

Опыт Эда Хукса воплотился в книги, ведущие по разным аспектам нелегкой актерской жизни, которые окажут поддержку в повседневной работе на съемочной площадке.

Насыщенности творческой биографии Эда Хукса могут позавидовать многие маститые актеры. За свою более чем тридцатилетнюю карьеру в шоу-бизнесе этот человек успел приложить руку, кажется, ко всем его сферам: он смог сняться в сотне телесериалов, ста пятидесяти рекламных роликах, большом кино и поработать над множеством сценических постановок классического и не только театра.

Помимо этого, Эд Хукс долгие годы преподавал актерское мастерство в различных учебных заведениях, изъездив со своими лекциями и семинарами всю Америку и Европу от Голливуда до немецкого Штутгарта. Поэтому неудивительно, что его простые, краткие, ироничные, но в то же время глубоко профессиональные пособия переводятся на многие языки и расходятся миллионными тиражами по всему миру.

Кроме Актерского тренинга для всех, кто хочет стать как Брэд Питт и Анджелина Джоли из-под пера Эда Хукса вышли еще две книги: Учебник сценического мастерства и монолога и Пробы: стратегии, которые помогут вам пробиться в театр, кино и на телевидение.