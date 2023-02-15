Позитивное и продуктивное восприятие происходящего строит наше счастье

Нет ничего более простого и естественного, чем мыслить позитивно: мы рождаемся позитивными по своей сути.

Яркий пример позитива: маленькие дети. Они обладают удивительной способностью видеть хорошее практически во всем. Детская наивность, скажете вы? Может быть и так, но тогда стоит ответить на вопрос, что значит быть взрослым? Неужели в числе прочих это определение непременно должно включать подозрительность и мрачность? Тогда в чем же ценность этой самой взрослой жизни?

Наше настоящее, наше прошлое, которое некогда было настоящим и наше будущее, которое однажды станет прошлым. Все это результат того способа мышления, которым мы пользуемся. И если наша жизнь нас не удовлетворяет, значит, таковой мы сделали ее сами.

Основной принцип на пути к счастью: видеть в негативном позитивное, смотреть на складывающуюся ситуацию в данный конкретный момент времени не применительно к негативному настоящему, а в перспективе. Такая позиция дает возможность понять, как именно взаимосвязаны между собой события, на чем и каким образом строятся эти связи. И это понимание открывает новые поистине безграничные возможности для осознания себя и своего места в этом мире.