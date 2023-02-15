С 2035 года в Европе не будет авто с двигателями внутреннего сгорания

Европейский парламент утвердил цель по сокращению выбросов CO2 на 100% для новых автомобилей и микроавтобусов в рамках пакета Fit for 55.

340 голосами за, 279 против и 21 воздержавшимся депутаты Европарламента поддержали ранее достигнутое с Советом ЕС соглашение о запрете продажи и регистрации новых автомобилей и фургонов в Евросоюзе с 2035 года.

Это означает, что отныне на дорогах ЕС будут пускать только электромобили — оснащенные батареями или работающие на водороде.

Решение Европарламента направлено на сокращение выбросов CO2 для новых автомобилей и микроавтобусов (на 100% в 2035 году по сравнению с 2021 годом).

Цели по сокращению косвенных выбросов к 2030 году установлены на уровне 55% для легковых автомобилей и 50% для фургонов и микроавтобусов.