Ревва в первый раз высказался по поводу обвинений своего отца, бросившего его с сестрой-двойняшкой и мать

Актер, юморист и шоумен Александр впервые прокомментировал обвинения отца в свой адрес.

Шоумен Александр Ревва отреагировал на обвинения своего отца, бросившего его мать с 4-месячными двойняшками (Александра и его сестру). Тот осуждал сына за то, что он выступает против СВО.

Артист заявил, что оправдываться и "рыться в чужом белье" не в его принципах, но своему горе-родителю все же решил ответить.

Ревва обвинил биологического отца в том, что тот просто решил "прославиться", говоря гадости о нем.