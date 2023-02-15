Шаляпин прокомментировал увольнение Ахеджаковой и Назарова

Певец Прохор Шаляпин высказался по поводу изгнания актеров Лии Ахеджаковой и Дмитрия Назарова.

Прохор Шаляпин не понимает позицию Дмитрия Назарова и Лии Ахеджаковой в ситуации с СВО. Он считает решение отменить постановки с 84-летней актрисой в "Современнике" и уволить Назарова из МХТ имени Чехова правильным.

Артист призвал Ахеджакову не лезть в политику, а задуматься об уходе со сцены.

Шаляпин убежден, что тот, кто поливает Россию грязью, не должен зарабатывать здесь.