Gazeta Prawna: На встрече с Байденом в Польше Зеленский представит мирный план

Владимир Зеленский прилетит в Польшу на встречу с Джо Байденом, сообщает Dziennik Gazeta Prawna.

Карин Жан-Пьер сообщила на брифинге в Белом доме, что Джо Байден посетит нашу Польшу с 20 по 22 февраля. Согласно неофициальным данным Dziennik Gazeta Prawna, если россияне не начнут новое наступление в ближайшие дни, Владимир Зеленский должен посетить Польшу.

Эту информацию журналисты получили от источника, близкого к украинским властям, который сообщил, что в настоящее время идут последние приготовления к визиту.

Украинский президент встретится с американским лидером в Варшаве или Жешуве. По соображениям безопасности польская сторона пока не прокомментировала эти сообщения.

По неофициальным данным, присутствие украинского президента было бы частью более крупного плана дипломатического наступления. Во время встречи в Польше украинский лидер представит мирный план и призовет к организации международной конференции, посвященной Украине.