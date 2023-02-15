Financial Times: Россия готовится к крупному воздушному сражению на Украине

Данные, полученные западной разведкой, указывают на то, что Россия накапливает боевые самолеты и вертолеты вблизи границы с Украиной в рамках подготовки к новому наступлению, сообщает Financial Times.

Страх перед надвигающейся воздушной атакой на Украине побудил союзников сделать приоритетом быструю доставку средств ПВО и артиллерийских боеприпасов в Киев в ответ на изменение подхода Москвы, поскольку продолжающаяся почти год СВО вступает в новую фазу.

По словам двух официальных лиц, знакомых с разведданными, которыми делятся союзники по НАТО, Россия накапливает самолеты и вертолеты у границы с Украиной. Министр обороны США Ллойд Остин должен был указать на угрозу, исходящую от российских ВВС, во вторник во время встречи с союзниками в штаб-квартире НАТО.

"Он ясно дал понять, что у нас мало времени, чтобы помочь украинцам подготовиться к наступлению, и что у них есть весьма специфические потребности", — заявил Financial Times высокопоставленный представитель администрации США.

Собеседник газеты подчеркнул, что украинцы "должны иметь как можно больше средств ПВО и боеприпасов, если хотят выжить".

The Financial Times отмечает, что, хотя Остин заявил на пресс-конференции во вторник, что Соединенные Штаты не видят признаков неминуемого "крупного авиаудара", Вашингтон и его союзники спешат передать Киеву как можно больше самолетов.

Источники также сообщили, что США, как ожидается, объявят о еще одном пакете помощи Киеву в конце этой недели, который будет в основном включать средства ПВО и боеприпасы.