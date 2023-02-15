52-летняя женщина впервые стала мамой, потратив на это 200 тысяч долларов

Сейчас Луиза Хон из американского штата Массачусетс подумывает над тем, чтобы подарить ребенку брата или сестру.

Луиза Хон из американского штата Массачусетс вышла замуж за Дина Била в 2007 году. Влюбленные планировали ребенка, но Луиза не смогла забеременеть. Только после 40 лет она поняла, что стоило бы обратиться к врачу и пройти обследование, сообщает СтарХит.

В 46 лет у женщины началась менопауза, но она не сдалась и делала все, чтобы стать мамой. Первую процедуру ЭКО она прошла в 2016 году, и ей тогда понадобилась донорская яйцеклетка.

«Доктор сказал, что больше успеха будет с донорскими яйцеклетками, так как я вышла из идеального возраста для попыток со своими клетками», — рассказала она.

Ей пришлось предпринять несколько попыток. Всего Луиза потратила на осуществление своей главной мечты около 200 тысяч долларов. И она наконец стала мамой сына Стеллана.

По словам женщины, беременность проходила легко. Сейчас они с мужем подумывают над тем, чтобы подарить ребенку брата или сестру.

«Мы заплатили за ЭКО больше, чем стоит наш дом, но быть родителями — бесценно. Наш ребенок родился на Рождество, он лучший подарок, о котором только можно мечтать», — призналась Луиза Хон.