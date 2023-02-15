Продюсер Рудченко назвал кавер-версию Урганта Моя любовь на пятом этаже неудачным групппы Секрет
2023-02-15 10:38
Продюсер Павел Рудченко назвал кавер-версию Ивана Урганта "Моя любовь на пятом этаже неудачным" группы "Секрет" неудачной.
Иван Ургант 14 февраля выпустил кавер-версию композиции группы "Секрет" "Моя любовь на пятом этаже". https://www.youtube.com/watch?v=Xaq1j2QpF3I&t=18s
Музыкальный продюсер Павел Рудченко не оценил стараний артиста, назвав его вариант песни неудачным.
Деятель музыкальной индустрии заявил, что исполнение Урганта не вызывает никаких эмоций, так как трек "звучит фригидно".
Опубликовано: Наталья Гончарова