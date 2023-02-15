Леонардо Ди Каприо негативно воспринял слухи о себе и 19-летней модели

Обладатель "Оскара" обеспокоен тем, что новости о его личной жизни затмевают его голливудскую карьеру.

О том, что Леонардо Ди Каприо тяготеет к моделям в возрасте до 27 лет, написано немало. Похоже, постоянное пристальное внимание к его выбору подргу начинает раздражать 48-летнего актера.

Когда СМИ предположили, что он встречается с 19-летней моделью Иден Полани, Леонардо это воспринял довольно болезненно. Похоже, обладатель "Оскара" обеспокоен тем, что новости о его личной жизни затмевают его голливудскую карьеру.

“Он был так расстроен, что вообще не мог выйти на улицу без того, чтобы люди не подумали, что он с кем-то встречается”, - отметил инсайдер.

Папарацци сидят у Ди Каприо на хвосте с тех пор, как прошлым летом он расстался с давней подругой Камилой Морроне. За его разрывом последовал короткий роман с Джиджи Хадид.

Когда его отношения с Хадид отошли на второй план, в кадре появилась Виктория Лам. Она тоже продержалась недолго, потому что ее отец, Лоренцо Лам, проболтался прессе — а это большой запрет для известного своей скрытностью актера. В итоге Ди Каприо по-прежнему остается одиноким и не хочет быть ни с кем связанным.