Кикоров пожаловался, что его перестали звать на свидания

Певец Филипп Киркоров сокрушается по поводу того, что его больше не приглашают на свидания.

В День всех влюбленный певец Филипп Киркоров признался в интервью PROZVEZD, что в его жизни осталось очень мало романтики, а на свидания его давно никто не зовет.

Артист предполагает, что происходит это из-за того, что его боятся.

Поклонники знаменитости тоже шутят, что его нрав отпугивает представительниц слабого пола. А вдруг во время романтического ужина в ресторане Киркоров закатит скандал из-за ненадлежащего обслуживания?