Гитлер это не псевдоним, а настоящая фамилия нацистского лидера

Многие считают, что настоящая фамилия Гитлера Шикльгрубер: насколько это верно, можно понять, рассмотрев семейные связи политика.

Чтобы понять, какую фамилию фашиста номер один считать настоящей, рассмотрим историю рождения его отца Алоиса. Он был незаконнорожденным сыном незамужней служанки Марии Шикльгрубер. Отца ребенка она не назвала, и поэтому мальчику дали фамилию матери. Позднее Мария вышла замуж за помощника мельника Иоганна Гидлера.

Когда Алоису было около сорока лет, он решил взять фамилию своего отчима ради получения наследства либо ради благозвучности. Это случилось в 1876 году, когда у Алоиса детей еще не было.

Поэтому рожденный в 1889 году его сын Адольф должен был по всем правилам получить фамилию Гидлер. Но не получил, потому что священник, записывавший данные о новорожденных, сделал ошибку и записал мальчика под фамилией Гитлер.