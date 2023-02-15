Новый год по-камбоджийски: апрельские празднования и закапывание грехов

На праздновании Нового года в Камбодже по всей стране жители строят песчаные холмы, которые вызывают искреннее удивление у туристов.

Камбоджийцы празднуют новый год не в ночь с 31 декабря на 1 января, как это принято в большей части планеты, а в апреле, когда заканчивается сезон сбора урожая, и начинается сезон дождей. И празднование это имеет свою непривычную европейцам специфику.

По всей стране люди начинают сооружать из песка холмики высотой примерно в человеческий рост. Это кажется непривычным и непонятным стороннему человеку, но на самом деле традиция исходит из верований камбоджийцев.

Считается, что каждая песчинка в этом холмике символизирует грехи, которые человек совершил в течение года, и, если собрать их все вместе и оставить на земле, произойдет очищение от всего плохого, что было в ушедшем году. А в Новый год у этого народа принято входить духовно чистыми.

Это не более чем суеверие, поэтому молодежь все меньше тяготеет к этой традиции. Но с точки зрения психологии у этого приема есть свой смысл, поскольку он позволяет человеку оставить проблемы и гнетущие его состояния, и идти по жизни дальше.