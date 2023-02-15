Воздушная тревога объявлена в четырех областях Украины утром 15 февраля

На территории Украины вновь объявлена воздушная тревога. Сигнал подается в четырех регионах.

Как сообщают Украинские телеграм-каналы, на территории четырех регионов страны утром 15 февраля был объявлен сигнал воздушной тревоги.

Отмечается, что тревога объявлена на всей территории Сумской, Харьковской, Днепровской областей Украины, а также на части Запорожья, которая контролируется Киевом.