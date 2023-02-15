Маршал рассказал, как Дудь боялся ФСБ, встречая артиста в капюшоне и очках

Певец Александр Маршал рассказал, как перед интервью с ним журналист Юрий Дудь боялся, что за ним придет ФСБ.

Певец и автор песен Александр Маршал рассказал, как журналист Юрий Дудь делился с ним своими опасениями перед интервью из-за того, что боялся ФСБ. Он встречал исполнителя в капюшоне и очках.

Маршал вспомнил об этом в эфире Ютуб-шоу "Эмпатия Манучи". Тогда он пояснил Дудю, что если бы ФСБ заинтересовалась его персоной, то он бы был уже давно за решеткой.

А было это в 2019 году, когда журналист беседовал с Маршалом по поводу документальной картины о 1-ом рок-фестивале в истории СССР "Moscow Music Peace Festival". Выпуск вышел в эфир в феврале 2019 года.