Сценарист сериала Секретные материалы Джефф Влэминг ушел из жизни в возрасте 63 лет
2023-02-15 11:20
Сценарист и продюсер мистического сериала "Секретные материалы" Джефф Влэминг кончался на 64-м году жизни.
Известный американский сценарист, продюсер и редактор Джефф Влэминг, создавший сюжеты для 41 сериала, в том числе для таких картин, как "Секретные материалы", "Лоис и Кларк: Новые приключения Супермена", "Ганнибал", "Сотня", ушел в мир иной в 63-летнем возрасте.
Умер он 30 января в больнице Хантингтона в Пасадене, о чем стало известно лишь сейчас.
В 2021 году кинодеятелю диагностировали онкологическое заболевание.
Опубликовано: Наталья Гончарова