Сценарист сериала Секретные материалы Джефф Влэминг ушел из жизни в возрасте 63 лет

Сценарист и продюсер мистического сериала "Секретные материалы" Джефф Влэминг кончался на 64-м году жизни.

Известный американский сценарист, продюсер и редактор Джефф Влэминг, создавший сюжеты для 41 сериала, в том числе для таких картин, как "Секретные материалы", "Лоис и Кларк: Новые приключения Супермена", "Ганнибал", "Сотня", ушел в мир иной в 63-летнем возрасте.

Умер он 30 января в больнице Хантингтона в Пасадене, о чем стало известно лишь сейчас.

В 2021 году кинодеятелю диагностировали онкологическое заболевание.