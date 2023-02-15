Rezvani Vengeance - бронированный внедорожник за 499 000 USD, который может противостоять взрывам

Автомобильный обозреватель momfluencer назвал бронированный внедорожник стоимостью 499 000 долларов "самым безопасным транспортным средством" для семей.

Обеспокоенные родители воспитывают менее выносливых детей.

Родители, которые чрезмерно зациклены на безопасности своих детей, могут отслеживать местонахождение своих детей с помощью GPS-трекеров, наблюдать за ними с помощью радионяни в подростковом возрасте или препятствовать их взаимодействию с незнакомцами.

Мобильная мама сказала Insider, что она не испытывает особого давления, чтобы обеспечить безопасность своих детей с помощью такого автомобиля, как Vengeance, но у нее был бы такой для своей семьи, если бы деньги не были проблемой.

Ее имя известно Insider, но из-за преследований, с которыми она столкнулась в своем профиле из-за этого видео, скрывается.

Как родитель и бывший учитель, Mobile Mama сказала, что она видит, что родители делают все возможное, чтобы защитить своих детей, что, по ее мнению, вызвано постоянными новостями о таких инцидентах, как стрельба в школах и похищения.

"Я не думаю, что слишком много родителей в социальных сетях сказали бы:" Я собираюсь купить одну из этих пуленепробиваемых машин", - сказал Лайонс Insider .