В ВСУ заявили о подготовке отступления из Бахмута

Украинские войска могут в скором времени прекратить бои за Бахмут и отступить.

Официальный представитель Восточной группировки ВСУ Сергей Череватый допустил, что украинские части могут совершить тактическое отступление из Бахмута.

По словам Череватого, отступление возможно для того, чтобы выровнять линию обороны и улучшить свои позиции на линии соприкосновения.

"Тактические отступления возможны в разных ситуациях, прежде всего – для сохранения личного состава, для того, чтобы улучшить свое тактическое положение и более эффективно проводить оборонную операцию, чтобы выровнять линию обороны", - заявил он.