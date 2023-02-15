В ВСУ заявили о подготовке отступления из Бахмута
2023-02-15 11:37
Украинские войска могут в скором времени прекратить бои за Бахмут и отступить.
Официальный представитель Восточной группировки ВСУ Сергей Череватый допустил, что украинские части могут совершить тактическое отступление из Бахмута.
По словам Череватого, отступление возможно для того, чтобы выровнять линию обороны и улучшить свои позиции на линии соприкосновения.
"Тактические отступления возможны в разных ситуациях, прежде всего – для сохранения личного состава, для того, чтобы улучшить свое тактическое положение и более эффективно проводить оборонную операцию, чтобы выровнять линию обороны", - заявил он.
Опубликовано: Николай Скира