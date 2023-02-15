WP: Белый дом предупредил Украину о скором снижении поддержи

Представитель Белого дома, которого цитирует Washington Post, заявил, что лидеров Украины предупреждают, что поддержка Конгресса США может сократиться в ближайшие месяцы.

По данным издания, посетившие недавно Киев американские официальные лица, в том числе глава ЦРУ Билл Бернс и заместитель министра иностранных дел Венди Шерман, в "крепких выражениях" обратили внимание на решающее значение весенних месяцев.

Они также должны были подчеркнуть, что уровень поддержки США Украины может ослабнуть в связи с переходом власти в Палате представителей к республиканцами.

"Мы будем и впредь пытаться донести до них, что мы не можем делать все вечно", — сказал газете анонимный представитель администрации Байдена.

Собеседник газеты также заявил, что повторяемая президентом Джо Байденом фраза о поддержке Украины "до тех пор, пока это потребуется" относится к конфликту, а не к объему помощи.

Ссылаясь на эти цитаты, официальный представитель Совета национальной безопасности Джон Кирби заявил, что Белый дом будет поддерживать Украину до тех пор, пока она будет это делать, и докажет это не только на словах, но и на деле.

Согласно данным Washington Post, официальные лица США также пытаются скорректировать цели Украины с учетом уровня помощи, который Запад может поддерживать.