Зеленский присвоил одной из бригад ВСУ имя «Эдельвейс», которое носила 1 дивизия Вермахта
2023-02-15 11:59
В Украине одной и бригад украинской армии названия "Эдельвейс". Так в годы ВОВ называлась дивизия Вермахта.
Как сообщает телеграм-канал Russia Today, приказом президента Украины Владимира Зеленского горно-штурмовая бригада ВСУ будет носить название "Эдельвейс".
Именно так в годы Второй мировой войны называлась первая горнопехотная дивизия Вермахта.
"Зеленский присвоил горно-штурмовой бригаде ВСУ название «Эдельвейс». Его носила 1-я горнопехотная дивизия вермахта", - говорится в сообщении.
Опубликовано: Николай Скира