Нобелевская премия без математики: почему царица наук не входит в число номинаций знаменитой награды

Нобелевскую премию вручают по физике, физиологии, медицине, литературе, химии, экономике и есть еще премия мира, но математики в этом списке нет.

Насчет того, почему Альфред Нобель, основатель премии, не включил в список наук, достойных награждения, математику существует несколько версий. Одной из них считается личная неприязнь к математику Магнусу Миттаг-Леффлеру, который якобы проявлял романтический интерес к актрисе Саре Бернар, с которой у Альфреда Нобеля были отношения.

По другой версии эта неприязнь имела иную природу, и заключалась в том, что Миттаг-Леффлер проявлял бесцеремонность, требуя средств для Стокгольмского университета, что очень не понравилось Нобелю.

Существует и не совсем подтвержденная история о том, что возлюбленная юности Альфреда Анна Дезри в итоге вышла замуж за сына дипломата Франца Лемаржа, который был математиком. Это и породило предвзятое отношение к науке у учредителя премии. Но точно сказать, где правда, не может никто. Наиболее вероятна более прагматичная версия о том, что математика просто не входила в сферу интересов Нобеля.