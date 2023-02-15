Тодоренко рассказала, почему перестала выкладывать свежие снимки с мужем Топаловым

Известная ведущая и актриса Регина Тодоренко объяснила отсутствие свежих фотографий с мужем, певцом владом Топаловым, у себя на страничке.

Известная ведущая ТВ Регина Тодоренко не размещает в сети новых фото с супругом, исполнителем Владом Топаловым, так как семейство меньше времени проводит в соцсетях, о чем сообщила знаменитость.

Отсутствие совместных снимков у звездной пары вызвало тревогу фанатов, заподозрили разлад между семейной четой.

Регина заверила, что они с избранником наслаждаются друг другом, меньше времени проводя в интернете.