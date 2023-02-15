Разведка США не считает шпионами сбитые воздушные шары

США официально прокомментировали версию о происхождении сбитых в последнее время воздушных объектов.

Три объекта, сбитые над Северной Америкой в ​​минувшие выходные, были воздушными шарами, использовавшимися в невоенных целях, сообщает CNN.

"Разведка считает, что это могли быть просто воздушные шары, выполняющие какую-то коммерческую цель", — заявил во вторник Джон Кирби, координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности.

Кирби сказал, что эти объекты можно исключить как принадлежащие правительству США и в настоящее время нет никаких признаков того, что они были связаны с китайской программой воздушных шаров-шпионов.

Пока поиски обломков затруднены из-за сложных условий на месте сбития аэростатов. Они упали над озером Гурон, на Юконе и к северу от Аляски.