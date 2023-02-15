Изобретение консервов спасло французскую армию от голода, а автор метода Николя Апперу вошел в историю

Консервы появились два столетия назад, благодаря изобретательности француза Николя Апперу, и совершили революцию в продовольственной промышленности.

За свое изобретение Николя Апперу получил титул Благодетеля человечества, и навсегда вошел в историю. Родился он в 1749 году. Семья владела таверной, поэтому он и его восемь братьев и сестер с детства помогали на кухне. Когда Николя вырос, он решил открыть свою кондитерскую в Париже, что и сделал.

Его жизнь в корне изменил объявленный Наполеоном Бонапартом конкурс на изобретение лучшего способа длительного хранения еды, ведь запасы провизии в армии быстро приходили в негодность, а цинга уносила жизни участников длительных экспедиций. Николя решил поучаствовать в конкурсе, и не прогадал.

Первые консервы Николя Апперу запечатывал в бутылки из-под шампанского, а потом кипятил. Комиссия при дворе была в восторге от изобретения, и в 1810 году Апперу получил награду в 12 тысяч франков и титул Благодетель человечества. Позднее Питер Дюран заменил стеклянные бутылки на более прочные жестяные банки.